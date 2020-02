Sondaż prezydencki dla DoRzeczy.pl: Andrzej Duda wciąż prowadzi, ale traci. Kto zyskuje?

Z badania wynika, iż Andrzej Duda uzyskałby 45,3 proc. głosów. To spadek w porównaniu do poprzedniego badania o 1,8 pkt. proc. Na drugim miejscu z wynikiem 26,4 proc. uplasowała się Małgorzata Kidawa-Błońska. To wzrost o 2,3 pkt. proc.

10,1 proc. respondentów zadeklarowało oddanie swojego głosu na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kandydat PSL poprawił swój wynik o 0,8 pkt. proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Robert Biedroń - 7,4 proc. (-1,5), Szymon Hołownia - 5,9 proc. (+0,3 proc.) oraz Krzysztof Bosak - 4,7 proc. (+0,1). Chęć poparcia innego kandydata wyraziło 0,2 proc. pytanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 lutego 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jakiego kandydata będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 60 proc.

Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl.