Kaczyński ma powody do zadowolenia. Rośnie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy

Z badania IBRiS dla serwisu Onet wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na obóz rządzący zadeklarowało 33,1 proc. respondentów. To o 2,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem i - jak zauważa Onet.pl - jedyny w tym sondażu zauważalny wzrost poparcia.

Zacięta walka o miano lidera opozycji

Na drugim miejscu w sondażu z wynikiem 17,1 proc. głosów uplasowało się ugrupowanie Szymona Hołowni. Polska 2050 odnotowała spadek o 0,2 pkt. proc. Tuż za nią znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), którą popiera obecnie 16,1 proc. Polaków (-1,2 pkt proc.).

Swoją reprezentację w Sejmie miałaby także Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Razem, Wiosna), na którą chęć zagłosowania zadeklarowało 10 proc. pytanych. To o 0,9 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Swoich posłów do Sejmu wprowadziłaby również Konfederacja, która uzyskała w sondażu 7,7 proc., co stanowi wzrost o 0,4 pkt. proc.

PSL poza Sejmem

Progu wyborczego nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, które może obecnie liczyć na zaledwie 4,4 proc. poparcia (-0,6 pkt proc.).

Aż 11,6 proc. uczestników badania nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby swój głos w wyborach.

Frekwencja

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zdecydowaną chęć wzięcia w nich udziału zadeklarowało 33,7 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej tak" wskazało 18,6 proc. Do urn raczej nie poszłoby 16,2 proc. wyborców, zaś zdecydowanie nie poszłoby na wybory 28,5 proc. osób. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. respondentów.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 24-25.04.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Zjednoczona Prawica porozumiała się ws. Funduszu OdbudowyCzytaj też:

Czy PiS powinien zerwać koalicję? Ciekawe wyniki sondażu