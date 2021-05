Ratyfikacja Funduszu Odbudowy. Polacy ocenili decyzję Sejmu

We wtorek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej.

Posłowie Ziobry przeciw

Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Przeciwko ratyfikacji głosowali m.in. posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Fundusz Odbudowy powiązany jest z unijnym budżetem na lata 2021–2027. Z całego tego pakietu Polska może liczyć na 770 mld zł.

"To największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju, wywalczone dzięki negocjacjom polskiego rządu w 2020 r. Wsparcie z UE pomoże wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwi szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy" – napisano na stronie internetowej KPRM.

Polacy popierają decyzję Sejmu

Wirtualna Polska opublikowała w środę wyniki badania przeprowadzonego przez United Survey. Pracownia poprosiła respondentów o ocenę decyzji Sejmu w sprawie Funduszu Odbudowy.

30,3 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", natomiast 36,9 proc. – "raczej dobrze". Na przeciwnym biegunie stoi zaledwie 11,6 proc. Polaków. Odpowiedzi "raczej źle" udzieliło 10,4 proc. ankietowanych, natomiast "zdecydowanie źle" – 1,2 proc.

Zdania w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy nie ma 21,2 proc. badanych.

