Zarabiasz więcej, płać więcej. Polacy o propozycjach podatkowych PiS

W miniony weekend Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało założenia Polskiego Ładu. To program, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale zarazem początkiem politycznej ofensywy koalicji rządzącej. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

W kontekście podniesienia kwoty wolnej od podatku, warto zauważyć że jednocześnie zrezygnowano z możliwości odliczenia składki zdrowotnej, co zdaniem ekspertów będzie oznaczać faktyczną podwyżkę podatków.

Polacy za wyższymi podatkami dla bogatych

Co o propozycjach podatkowych partii rządzącej myślą Polacy? Odpowiedź na to pytanie przynosi sondaż firmy UCE Research przeprowadzony na zlecenie serwisu Money.pl.

Respondentom zadano następujące pytanie: "Polski Ład zakłada podwyżki podatków dla najlepiej zarabiających Polaków tj. powyżej 10 tys. zł na etacie, a obniżki dla najsłabiej zarabiających. Jak oceniasz te propozycje Prawa i Sprawiedliwości?".

Odpowiedzi wykazują, że większość Polaków popiera zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany podatkowe. "Zdecydowanie" poparło je 24,3 proc. respondentów, zaś "raczej" 32,3 proc. badanych.

"Zdecydowanie negatywnie" pomysł ten oceniło 13,8 proc., a "raczej na nie" było 12,3 proc. pytanych. Swojego zdania w tej kwestii nie miało 17,3 proc. respondentów.

