Sondaż: Kwaśniewska wygrywa z Kornhauser-Dudą

"Super Express" opublikował w sobotę wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster. Zapytano w nim Polaków, która z pierwszym dam najlepiej pełniła lub pełni swoją funkcję.

Pierwsze miejsce zajęła Jolanta Kwaśniewska. Na żonę Aleksandra Kwaśniewskiego wskazało ponad połowę (51 proc.) respondentów. Druga jest małżonka urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda, z wynikiem 16 proc.

Podium zamyka śp. Maria Kaczyńska (14 proc.), żona tragicznego zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oboje zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

Ogromna różnica

Pozostałe pierwsze damy osiągnęły jednocyfrowy wynik. Na żonę Bronisława Komorowskiego, Annę Komorowską, wskazało 2 proc. respondentów. Natomiast Barbara Jaruzelska i Danuta Wałęsa otrzymały jedynie po 1 proc. głosów.

Odpowiedź: "trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. badanych.

Komentarz eksperta

Dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku, powiedział rozmowie z "Super Expressem", że nie dziwi go wygrana Jolanty Kwaśniewskiej, a raczej ogromna różnica między nią a kolejnymi paniami. – Trochę nisko jest pani Agata Duda jako aktualna pierwsza dama, bo one zawsze mają więcej, ale to przez projekcje z męża i brak aktywności, bo rozbieżność jest duża – ocenił.

Jego zdaniem "taki sondaż zdradza też tęsknotę Polaków, jak ma wyglądać model pierwszej damy". – Najwidoczniej pani Jolanta Kwaśniewska najbardziej trafia w nasze gusta – stwierdził ekspert.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 19-20 maja 2021 roku metodą CAWI na próbie 1013 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.



