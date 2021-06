Sondaż: Jaką partią jest PO? Polacy mieli duże kłopoty z odpowiedzią

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie portalu rp.pl. Wynika z niego, że ponad 40 proc. respondentów nie jest w stanie określić, jaką partią jest Platforma Obywatelska.

Kłopoty z identyfikacją

Polaków zapytano czy ich zdaniem PO jest obecnie formacją prawicową, centroprawicową, centrową, centrolewicową czy lewicową. Ponad 40 proc. ankietowanych (40,4 proc.) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie i nie ma w tej kwestii zdania.

Za partię prawicową uznaje PO 8,3 proc. respondentów. Z kolei według 7,4 proc. badanych partia Borysa Budki ma charakter centroprawicowy. Łącznie 15,7 proc. biorących udział w badaniu uważa PO za partię o charakterze prawicowym.

17,7 proc. ankietowanych jest zdania, że PO to partia centrowa.

Z kolei 11,7 proc. respondentów uważa największą partię opozycyjną za formację centrolewicową, a 14,5 proc. – za partię stricte lewicową. Łącznie daje to 26,2 proc. badanych, którzy uważają PO za partię o lewicowej proweniencji.

O komentarz do sondażu została poproszona Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

– Największą partię opozycyjną za formację centrową uważa 13 proc. kobiet i prawie co czwarty mężczyzna. Platformę z poglądami centrowymi kojarzy co piąta osoba między 35 a 49 rokiem życia i nieco wyższy odsetek respondentów posiadających wyższe wykształcenie. Częściej niż ogół respondentów PO za partię centrową uważają osoby, których dochody osiągają od 3001 zł do 5000 zł (25 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (29 proc.) – stwierdziła ekspertka.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 1.06-2.06.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

