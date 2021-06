Kto byłby najlepszym premierem? Ten polityk pozostawia innych daleko w tyle

Z badania przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że według największej liczby respondentów najlepszym premierem byłby Mateusz Morawiecki. Wskazało na niego 27,4 proc. respondentów. Jak zauważa RMF FM, choć poparcie dla urzędującego szefa rządu nieco spadło w porównaniu do ostatniego badania, to nadal zostawia on daleko w tyle innych polityków.

Reszta polityków daleko w tyle

I tak, na kolejnym miejscu w badaniu uplasował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który uzyskał w badaniu aż o 20 punktów procentowych mniej niż Mateusz Morawiecki. Byłby on najlepszym szefem rządu według 7,6 proc. badanych. Tuż za wiceszefem PO znalazł się były premier Donald Tusk z wynikiem 5,6 proc.

Dalej znaleźli się: Szymon Hołownia – 2,5 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,5 proc., Jarosław Kaczyński – 1,3 proc.

Co znamienne, większość badanych - aż 50,7 proc. - nie wie, kto byłby najlepszym premierem bądź nie ma na ten temat swojego zdania.

Znaczące spadki

Jak zauważa RMF FM, to co najbardziej rzuca się w oczy przy analizie wyników najnowszego badania to spadki. Największy odnotował Szymon Hołownia, którego jeszcze przed trzema miesiącami za najlepszego premiera uważało 7 proc. pytanych. Poparcie spadło również o ok. 4 punkty procentowe w przypadku premiera Morawieckiego.

Nieznacznie wzrósł natomiast odsetek osób uważających Donalda Tuska za najlepszego szefa rządu. W marcu taką opinię wyraziło 3,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost o ok. 2 punkty procentowe.

Sondaż przeprowadzono w dniu 19 czerwca metodą CATI, czyli wywiadem telefonicznym.

