60 proc. Polaków nie chce powrotu Tuska do polskiej polityki

"3 lipca Platforma Obywatelska oficjalnie ogłosi powrót Donalda Tuska jako politycznego frontmana (...). Ma stanąć na czele partii, którą zakładał i zmienić obecnego przewodniczącego Borysa Budkę. Poza tą dwójką warunki zmiany na pozycji lidera Platformy Obywatelskiej ustalał też Rafał Trzaskowski" – poinformował serwis OKO.press.

– Zmiany pozornie mogą wyglądać na mocny cios w stronę Budki, ale to chwilowe i nie będzie jego wycinania. Kiedy drużyna się dotrze, wszyscy będziemy szli ręka w rękę – mówi informator portalu.

Sondaż: Złe wieści dla Tuska

Były premier ma pomóc PO odbić się od dna. Tymczasem czy jego powrotu chcą Polacy? Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie TVN, Donald Tusk ma powody do niepokoju.

W badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez Kantar w dniach 24-25 czerwca badanych zapytano o to, czy ich zdaniem Donald Tusk powinien wrócić do lokalnej polityki i stanąć na czele Platformy Obywatelskiej.

"Zdecydowanie nie" odpowiedziało 32 procent badanych, a "raczej nie" –28 procent. Oznacza to, że w sumie 60 procent respondentów było zdania, że Donald Tusk nie powinien ponownie stanąć na czele PO.

Przeciwnego zdania jest 26 proc. badanych. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 9 procent ankietowanych, a "raczej tak" – 17 procent.

Odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 14 procent respondentów.

Schetyna: Chciałbym, żeby Tusk wrócił, ale w partii musi być powszechny konsensus

Na antenie Radia ZET o swoje stanowisko w sprawie ewentualnego powrotu Tuska do Polski został zapytany, inny były przewodniczący partii, Grzegorz Schetyna. Polityk wskazał, że jako historyk, stara się wyciągać wnioski z doświadczeń, w tym kampanii minionych kampanii wyborczych. W związku z tym oczekuje powrotu Tuska na polską scenę polityczną.

– Jest potrzebny jego powrót Platformie Obywatelskiej i mówię to także jako szeregowy członek czy współtwórca PO. On jest potrzebny polskiej polityce, opozycji, Platformie i on będzie podejmował decyzje w kwestii swojej politycznej przyszłości – stwierdził.

Schetyna podkreślił, że możliwy jest powrót Tuska w funkcji pełniącego obowiązki szefa PO, jednak na całą sprawę należy spojrzeć w kontekście całej opozycji.

