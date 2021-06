Ciekawy wynik PO i Hołowni. "Są na siebie skazani"

Według sondażu Pollster dla "SE" na PiS chciałoby oddać swój głos 35,79 proc. badanych. Jak jednak pokazują wyniki badania, sytuacja na opozycji jest o wiele ciekawsza.

"Najbardziej tajemnicza partia"

Drugie miejsce zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 23,04 proc., a na najniższym miejscu na podium uplasowała się Koalicja Obywatelska, która odrobiła część strat do Polski 2050 Szymona Hołowni. O ile partia byłego prezentera TVN nadal utrzymuje się na drugim miejscu zestawienia to różnica dzieląca ją od KO nie jest już tak znaczna, jak w innych badaniach. Obecnie na KO chce głosować 20,96 proc. respondentów.

Próg wyborczy przekraczają jeszcze Konfederacja, którą wskazało 7,99 proc. ankietowanych oraz Lewica, którą obecnie popiera 6,32 proc. respondentów. Do Sejmu nie weszłoby jednak PSL. Ludowcy z wynikiem 4,84 proc. wylądowali tuż pod progiem. 1,06 proc. badanych wskazało opcję "inna partia".

– Partia Hołowni jest chyba najbardziej tajemniczą partią w Polsce. Jeżeli chodzi o koalicję, to wykluczyli tylko z PiS-em. PO też im oczywiście nie leży, ale myślę, że jeśli będzie to koalicja pod wodzą Szymona Hołowni, to spojrzy na to łaskawszym okiem – komentuje wyniki dr hab. Bartłomiej Biskup. Jego zdaniem partie opozycyjne "są na siebie skazane".

Wariant bez Ziobry i Gowina

Sondażownia zbadała również, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby Porozumienie oraz Solidarna Polska zdecydowałyby się na samodzielny start. W takim wariancie PiS wygrałoby wybory z poparciem 34,31 proc. Na Polskę 2050 zagłosowałoby 23,88 proc., a ostatnie miejsce na podium zdobylaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 21,12 proc. Konfederacja uzyskałaby 7,3 proc., Lewicy 6,42 proc., a Polskiego Stronnictwa Ludowego 5,18 proc. Partia Ziobry uzyskałaby zaledwie 0,59 proc. a Porozumienie Gowina 0,46 proc.

