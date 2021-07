Najnowszy sondaż. Wyraźna przewaga PiS

Zjednoczona Prawica wciąż pozostaje na czele wszystkich sondaży pokazujących poparcie partii politycznych w Polsce. Z najnowszego badania CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby obóz rządzący. Chęć oddania swojego głosu na formację Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało w ankiecie 36 proc. zdecydowanych respondentów.

Sondaż CBOS

Wyniki najnowszego sondażu prezentują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, SP, Porozumienie) – 36 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc. w stosunku do badania z czerwca)

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 16 proc. (wzrost o 5 pkt. proc.)

Polska 2050 Szymona Hołowni – 13 proc. (spadek o 3 pkt proc.)

Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona) – 5 proc. (spadek o 1 pkt. proc.)

Lewica (SLD, Razem, Wiosna) – 5 proc. (bez zmian)

Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.)

Kukiz’15 – 1 proc. (spadek o 1 pkt. proc.)

Opcję „trudno powiedzieć” wskazało 18 proc. pytanych.

twitter

Badanie Kantar

Z kolei z opublikowanego również w poniedziałek sondażu pracowni Kantar dla TVN i TVN 24 wynika, że Zjednoczona Prawica może liczyć na 30 proc. głosów.

Badanie przynosi dobre wieści dla Koalicji Obywatelskiej. Tydzień po powrocie byłego premiera Donalda Tuska Koalicja odnotowuje 24 proc., co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych. Taki wynił pozwolił na wyprzedzenie w rankingu Polski 2050 Szymona Hołowni. Na ugrupowanie to obecnie chce zagłosować 15 proc. Polaków. To o 6 pkt. proc. mniej niż w ostatnim sondażu tej pracowni.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Konfederacja - 7 proc. (-1) i Lewica - 7 proc. (+1).

Na granicy progu wyborczego z wyikiem 3 proc. znalazła się Koalicja Polska - PSL.

Swoich posłów do parlamentu nie wprowadziłoby Kukiz'15. Partia Pawła Kukiza może obecnie liczyć na zaledwie 1 proc. poparcia. Ten wynik nie zmienił się od poprzedniego badania.

13 procent ankietowanych wybrało opcję "Nie wiemtrudno powiedziećodmowa odpowiedzi".

Sondaż telefoniczny dla "Faktów TVN" i TVN24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 9-11 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Pytanie „Proszę powiedzieć, na którą partię by Pan(i) zagłosował(a)?” zadano 583 osobom.

Czytaj też:

Mucha koryguje swoją wypowiedź. Jednak tylko PiS szczujeCzytaj też:

Warzecha: Na razie największy problem będzie miał Hołownia