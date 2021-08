Sondaż. Ilu Polaków chce polexitu?

17 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, "Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna opuścić Unię Europejską?".

62,6 proc. respondentów chce pozostania Polski we wspólnocie unijnej. 20,5% proc. pytanych nie potrafiło opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Wyniki omówił dla "Rzeczpospolitej" Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

- Wyjście ze struktur Unii Europejskiej negatywnie ocenia prawie 70 proc. respondentów powyżej 50. roku życia (68 proc.) i nieco wyższy odsetek badanych z wyższym wykształceniem (69 proc.). Opuszczeniu Unii przeciwnych jest 7 na 10 osób o dochodach w granicach 2001-3000 zł i blisko 3 na 4 mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób. Wyjściu z Unii „tak” mówi więcej mężczyzn (22 proc. vs. 12 proc. kobiet) oraz taki sam odsetek (22 proc.) mieszkańców najmniejszych miast (do 20 tys.) – poinformował przedstawiciel sondażowni.

Pytania o wyjście

Temat polexitu powrócił do debaty wraz z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono wyższość polskiej konstytucji nad przepisami unijnymi w obszarach, które nie są ujęte w traktach. W efekcie politycy opozycji ostrzegali, że rząd Mateusza Morawieckiego obrał kurs na wyjście z Unii Europejskiej, czemu przedstawiciele władzy wielokrotnie zaprzeczali.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28.7.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

