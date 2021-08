Załamanie wizerunku Bidena. Najnowsze sondaże nie pozostawiają wątpliwości

Po raz pierwszy od przejęcia władzy w USA ogólną pracę prezydenta pozytywnie ocenia mniej niż połowa badanych. Zadowolonych z poczynań Joe Bidena w sierpniu było 49 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego w kwietniu. Negatywnie prezydenta oceniło 48 procent. Przez niepełna 4 miesiące grupa ta zwiekszyła się o 9 punktów procentowych. NBC News podkreśla jednak, że nawet te stosunkowo niskie jak na Bidena wyniki były nieosiągalne dla Donalda Trumpa przez całą jego kadencję.

Notowania prezydenta spadają również w kilku innych poszczególnych obszarach. Podczas gdy jeszcze w kwietniu 69 proc. badanych dobrze oceniło walkę Bidena z pandemią COVID-19, obecnie uważa tak 53 proc. ankietowanych. Grupa krytykująca głowę USA na tym polu wzrosła z 27 do 44 procent.

Joe Biden najbardziej stabilne wyniki osiąga w ogólnie ujętej dziedzinie ekonomii. Na tym polu pozytywnie ocenia go obecnie 47 proc. badanych (spadek z 52 proc.), a negatywnie 49 proc. (wzrost z 43 proc.).

Afganistan rykoszetem uderzył w Bidena

Być może kluczem do zrozumienia ogólnie pogarszających się ocen Joe Bidena jest wizerunkowa katastrofa USA związana z chaotycznym wycofaniem się z Afganistanu. NBC News zastrzega, że sondaż przeprowadzony był w dniach pomiędzy 14 a 17 sierpnia. To właśnie wtedy do Kabulu wkraczali talibowie i świat obiegły dramatyczne obrazki z tamtejszego lotniska.

Działania Bidena w kwestii Afganistanu pozytywnie oceniło zaledwie 25 proc. respondentów. 60 proc. miało przeciwne zdanie. Amerykańska stacja podkreśla, że mimo bardzo negatywnego odbioru wycofania się wojsk USA z Afganistanu, ogólna ocena społeczna dwudziestoletniej wojny nie zmieniła się na przestrzeni lat. 61 proc. badanych uważa, że było warto przeprowadzić w tym kraju tę wyczerpującą operację, odwrotnie uważa 29 procent. Te wyniki praktycznie pokrywają się z rezultatem otrzymanym w analogicznym badaniu przeprowadzonym w 2014 roku.

