Polaków zapytano o budowę płotu na granicy. Są wyniki sondażu

Grupa migrantów od kilkunastu dni koczuje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej na wysokości miejscowości Usnarz Górny (woj. podlaskie). Według Straży Granicznej grupa liczy 24 osoby, które znajdują się po białoruskiej stronie granicy. Zgodnie z zapowiedzią szefa MON Mariusza Błaszczaka, wojsko rozpoczęło budowę wysokiego na 2,5 m płotu wzdłuż granicy z Białorusią.

– Mamy do czynienia z wojną hybrydową, z atakiem na Polskę. Jest to próba wywołania kryzysu migracyjnego. Europa widziała z czym to się wiąże w 2015 roku, gdy został uruchomiony szlak bałkański. Teraz jest to próba uruchomienia szlaku przez Polskę – mówił Błaszczak na konferencji prasowej.

Czy Polacy popierają budowę płotu na granicy?

Portal wPolityce opublikował w czwartek wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes, który dotyczył budowy płotu na granicy. Ankietowanym zadano pytanie: "Czy według Pani/Pana Polska powinna uszczelnić granicę i zbudować ogrodzenie na granicy z Białorusią, jeżeli napływ imigrantów przez tę granicę będzie się nasilał?".

Na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziało 61 proc. badanych, z czego 34 proc. "zdecydowanie tak", a 27 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania było łącznie 20 proc. (6 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie nie", natomiast 14 proc. – "raczej nie"). 19 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Podział na elektoraty

Budowę płotu popiera aż 87 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, i 60 proc. sympatyków Polski 2050 Szymona Hołowni. Największy sceptycyzm widać wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – ogrodzenie na granicy popiera 43 proc., a 38 proc. jest przeciw.

Sondaż został przeprowadzony w dniach od 20 do 23 sierpnia 2021 roku metodą CAWI na panelu internetowym. Wzięła w nim udział reprezentatywna próba 1057 osób.

