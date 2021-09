Sondaż zaufania: Kuriozalnie bliski wynik rządu i opozycji

Ogólnopolska Grupa badawcza opublikowała wyniki badania poziomu zaufania społeczeństwa do rządu i opozycji. Zostało one przeprowadzone na zlecenie portalu stanpolityki.pl.

Remis ze wskazaniem na rząd

Z sondażu wynika, że obecnej ekipie rządzącej ufa 32,66 proc. respondentów. 19,47 proc. osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że "zdecydowanie" ufa rządowi, a 13,19 proc. "raczej" ufa.

Co ciekawe, niemal identycznym wynikiem może pochwalić się opozycja, do której zaufanie deklaruje 32,65 proc. ankietowanych - zaledwie o 0,01 pkt. proc. mniej niż w przypadku rządu. "Zdecydowanie" opozycji ufa 16,18 proc. ankietowanych, a "raczej" ufa 16,47 proc.

Odsetek osób, które nie ufają ani rządowi Mateusza Morawieckiego, ani opozycji, zmniejszył się o 3,6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania i wyniósł 34,69 procent.

W stosunku do poprzedniego badania zaufanie do rządu zwiększyło się o 4 punkty procentowe, co po raz pierwszy od dłuższego czasu pozwoliło na uzyskanie minimalnie lepszego wyniku od opozycji.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 1-3 września., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Ranking zaufania politykom

Według zeszłotygodniowego sondażu przeprowadzonego przez CBOS prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 44 proc. badanych, a 39 proc. nie ufa. Drugi jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który cieszy się zaufaniem 41 proc. pytanych, a nieufność wobec niego wyraża 27 proc. Podium zamyka premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 38 proc., a 43 proc. mu nie ufa.

Na dalszych miejscach znaleźli się: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (36 proc. mu ufa, 39 proc. nie ufa), szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (33 proc. mu ufa, 26 proc. nie ufa) i prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 31 proc., ale nie ufa aż 52 proc. – to najgorszy wynik spośród wszystkich polityków ujętych w badaniu.

Tuż za Kaczyńskim w rankingu nieufności uplasował się Paweł Kukiz, któremu nie ufa 51 proc. (21 mu ufa). Trzeci jest przewodniczący PO Donald Tusk z nieufnością na poziomie 48 proc. (ufa mu 30 proc.). Nieco mniej, bo 47 proc. badanych wyraża nieufność wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (ufa mu 28 proc.).

Czytaj też:

Złe wieści dla Hołowni. Polska 2050 ostro w dółCzytaj też:

Sondaż: Polacy popierają strajk medyków, ale nie chcą więcej płacićCzytaj też:

Nowy sondaż. Rośnie przewaga PiS nad PO