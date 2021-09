Sondaż: Ilu Polaków popiera polexit?

Zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za pozostaniem Polski we wspólnocie unijnej. Taki scenariusz popiera 64,5 proc. badanych.

Zwolennikami polexitu jest 16,2 proc. uczestników ankiety.

7,2 proc. respondentów deklaruje wstrzymanie się od wzięcia udziału w referendum, a 12,1 proc. nie wie, za jakim rozwiązaniem opowiedziałoby się w momencie głosowania.

Dyrektor działu analiz SW Research Adrian Wróblewski skomentował wyniki badania. "Za pozostaniem we Wspólnocie zagłosowałoby 7 na 10 osób, które skończyły 50 lat i niewiele niższy odsetek respondentów z wyższym wykształceniem (68 proc.). Z uwagi na wielkość miejsca zamieszkania za obecnością w Unii najczęściej zagłosowaliby mieszkańcy największych miast (69 proc.). Przeciwko obecności w Unii częściej opowiedzieliby się mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (13 proc.) – czytamy na rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14.09-15.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.



Uchwała Prawa i Sprawiedliwości

W środę odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. W rozmowie z dziennikarzami rzecznik partii poinformowała, że przyjęto na nim dwie uchwały. Jedna z nich ma przeciąć spekulacje dotyczące rzekomych działań polityków Prawa i Sprawiedliwości zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

– Wykluczamy możliwość Polexitu – zapewniła Anita Czerwińska.

– W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł „w sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP – powiedziała rzecznik partii.

Czerwińska przedstawiła zasadniczą treść uchwały. Politycy PiS podkreślają, że Polska jest "państwem europejskim od ponad tysiąca lat". Jednoznacznie wykluczono możliwość "polexitu".

– Rzeczywistością naszego kontynentu jest UE. To przepisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nie planowaliśmy. Nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach – powiedziała Czerwińska.

