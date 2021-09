Sondaż: Większość Francuzów nie wierzy w Boga

W ostatnich latach zmniejszyło się grono Francuzów deklarujących się jako osoby wierzące. W 2004 roku było to 55 proc. społeczeństwa. W roku 2021 do wiary przyznało się jedynie 49 proc. Co więcej, większość tej grupy stanowią osoby w wieku co najmniej 65 lat - 58 proc. z nich wierzy w Boga. Najgorzej jest wśród osób w wieku 35-49 lat. W tej grupie za osoby wierzące uważa się jedynie 45 proc.

Zaledwie 38 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że "często lub od czasu do czasu" mówi o religii w gronie rodzinnym, a tyko 29 proc. czyni to z przyjaciółmi. Również tutaj dokonał się regres w stosunku do poprzednich lat. W 2009 roku 58 proc. ankietowanych rozmawiało na tematy religijne z rodziną, a 49 proc. z przyjaciółmi.

Z sondażu jasno wynika, że tematy religijne są znacznie cześciej podejmowane przez osoby wierzące i praktykujące. W tej grupie 74 proc. respondentów czyni to często lub bardzo często o z rodziną, a 63 proc. z przyjaciółmi.

18 proc. wszystkich ankietowanych podejmuje tematy religijne w rozmowie z kolegami z pracy (45 proc. praktykujących katolików 12 proc. niepraktykujących katolików i 13 proc. ateistów).

Covid, pożar i Franciszek

W sondażu zawarte było również pytanie "czy epidemia COVID-19 zbliżyła Cię do praktyki religijnej?". Twierdząco odpowiedziało 40 proc. praktykujących katolików, 6 proc. katolików niepraktykujących oraz 51 proc. muzułmanów.

Co ciekawe, aż 79 proc. ankietowanych Francuzów stwierdziło, że pożar paryskiej katedry Notre-Dame z 15 kwietnia 2019 r. w żaden sposób nie zmienił ich sytuacji duchowej.

41 proc. uważa, że papież Franciszek "raczej dobrze" broni wartości chrześcijańskich. Jeszcze w 2016 r. było to 64 proc.

68 proc. ankietowanych stwierdziło, że religia "może pomóc w przekazywaniu młodym ludziom pozytywnych wartości: szacunku dla innych, tolerancji, wielkoduszności, odpowiedzialności" (w 2009 r. uważało tak 77 proc.).

Jedynie 48 proc. uznało że "przesłanie i wartości chrześcijaństwa są nadal aktualne", a 47 proc. że "religie mogą wnieść pozytywny wkład w główne debaty w społeczeństwie: bioetykę, moralny wymiar gospodarki, rodziny itp.". W obu tych kategoriach odnotowano niewielki spadek w porównaniu z poprzednimi latami.

W 2007 roku 62 proc Francuzów zgadzało się z twierdzeniem, że "wszystkie religie są równe". Obecnie uważa tak 54 proc. badanych.

Czytaj też:

Episkopat Francji: Ostrzegamy, że na tym się nie skończy, będą przekraczane kolejne barieryCzytaj też:

Episkopat Francji odniósł się do antyrestrykcyjnych protestówCzytaj też:

Bp Leborgne: We Francji nie spodziewaliśmy się tak mocnego motu proprio