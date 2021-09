Sondaż: Nowa koalicja z Gowinem trzecią siłą w Sejmie

Portal wPolityce.pl opublikował w czwartek wyniki najnowszego badania poparcia dla partii politycznych. Pierwsze miejsce zajmuje Zjednoczona Prawica (PiS i Solidarna Polska), na którą chce głosować 38 proc. – o 1 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu tej pracowni.

Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 26 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Podium zamyka Polska 2050, która zyskała 1 pkt proc. i może liczyć na 14 proc. poparcia.

Do Sejmu wchodzą jeszcze: Konfederacja, której notowania wzrosły o 3 pkt proc. (najwięcej spośród wszystkich partii ujętych w badaniu) i wynoszą 9 proc. Z kolei na Lewicę chce głosować 8 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym plasują się: PSL – 2 proc., Kukiz'15 – 1 proc. i Porozumienie Jarosława Gowina – również 1 proc.

Gowin z Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem

Ankietowanych zapytano również, jak by zagłosowali, gdyby powstał wspólny blok Polski 2050, PSL i Porozumienia, co zaproponował Gowin. Sojusz tych trzech ugrupowań mógłby liczyć na poparcie 18 proc., co oznacza trzecie miejsce za PiS (38 proc.) i KO (26 proc.). Lewica ma w tym wariancie 9 proc. poparcia, Konfederacja – 8 proc., a Kukiz'15 – 2 proc.

Deklarowana frekwencja wyniosła 60 proc. "Zdecydowanie tak" chce głosować 44 proc. respondentów, natomiast "raczej tak" – 16 proc. Do urn nie chce iść 38 proc. pytanych, z czego 21 proc. "zdecydowanie nie", a 17 proc. "raczej nie". Zdania w tej sprawie nie ma 2 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-27 września 2021 roku metodą CAWI na panelu internetowym. Wzięło w nim udział 1059 osób.

