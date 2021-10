Czy opozycja powinna wspierać rządzących w uszczelnianiu granicy? Sondaż

Respondentów zapytano, czy ich zdaniem opozycja powinna wspierać rząd w działaniach mających na celu uszczelnienie granicy Polski z Białorusią.

58 proc. badanych odpowiedziała twierdząco. "Zdecydowanie" uważa tak 32 proc. respondentów, a "raczej" 25 proc.

20 proc. ankietowanych uważała, że opozycja nie powinna wspierać rządu w uszczelnianiu granicy. 10 proc. uczestników badania uważa tak w sposób "zdecydowany" i taki sam odsetek "raczej" tak uważa.

23 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Jak rozłożyły się odpowiedzi w poszczególnych elektoratach?

Aż 94 proc, wyborców Zjednoczonej Prawicy sądzi, że opozycja powinna w tym wypadku wspierać rządzących. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4 proc.

Bardziej równomiernie rozłożyły się odpowiedzi w elektoracie Koalicji Obywatelskiej. 39 proc. z nich popiera wspieranie rządu przez opozycję, odwrotnie uważa 42 proc.

Ponad połowa wyborców Polski 2050 oczekiwałoby wspólnej pracy opozycji z rządzącymi nad uszczelnieniem granicy. Takiego zdania jest 55 proc. z nich. Przeciwnikami takiego postępowania jest 23 proc. zwolenników Szymona Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1090 osób w dniach od 1 do 4 października 2021 roku.

Strzały na granicy

Na piątkowej konferencji ppor. Anna Michalska poinformowała, że 7 września w kierunku polskich żołnierzy padły strzały ze strony patrolu białoruskich służb. Nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.



– Patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy razem z nami patrolują granicę. Prawdopodobnie było to przy użyciu ślepej amunicji. Nikomu nic się stało Być może były to strzały celowo chybione – powiedziała rzecznik Straży Granicznej dodając, że do podobnych prowokacji dochodzi coraz częściej.



Czytaj też:

"To jest zdrada". Tusk ponownie wzywa do manifestacji przeciwko rządowiCzytaj też:

Patrol białoruskich służb oddał strzały w kierunku polskich żołnierzyCzytaj też:

Komisarz UE o wyroku TK: Będziemy reagować stanowczo