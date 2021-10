Tusk bardziej pomaga czy szkodzi opozycji? Polacy odpowiedzieli

Od lipca przewodniczącym Platformy Obywatelskiej znów jest Donald Tusk. Stało się tak po rezygnacji dotychczasowego szefa partii Borysa Budki, który trzy tygodnie później został przewodniczącym klubu PO, zastępując na tym stanowisku Cezarego Tomczyka.

Jaki wpływ na opozycję ma Tusk?

W piątek portal wPolityce opublikował wyniki sondażu na temat wpływu działań Tuska na opozycję w Polsce. Ze stwierdzeniem, że "Donald Tusk bardziej szkodzi niż pomaga opozycji" zgodziło się 43 proc. badanych. 27 proc. uważa, że Tusk "bardziej pomaga niż szkodzi opozycji". Zdania w tej sprawie nie miało 30 proc. pytanych.

Jeśli chodzi o podział na elektoraty, to powrót Tuska najlepiej oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej (84 proc.) i Polski 2050 Szymona Hołowni (48 proc.). Na drugim biegunie są sympatycy Zjednoczonej Prawicy – tylko 9 proc. dobrze ocenia powrót Tuska.

Problem Platformy

W komentarzu do wyników badania redakcja wPolityce napisała, że z ostateczną oceną powrotu Tuska trzeba się jeszcze wstrzymać. "Na pewno aktywność byłego premiera i lidera PO mobilizuje obie strony sporu. Jak dotąd nie zdołał on także poszerzyć wpływu sił opozycyjnych. Platforma pod jego przywództwem przejmuje wyborców innych partii III RP, ale nie wpływa to na ogólny rozkład sił pomiędzy opozycją a obozem rządzącym" – czytamy.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 października 2021 roku. Wzięło w nim udział 1068 osób, odpowiednio dobranych pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania itp.



