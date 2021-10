Ranking zaufania do polityków. Zmiana na pozycji lidera, debiut Bąkiewicza

W październiku pierwsze miejsce w rankingu zaufania zdobył premier Mateusz Morawiecki. Ufa mu 41,3 proc. badanych (-1,2 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym badaniem. Tuż za nim uplasował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 39,7 proc. (- 1 pkt proc.). Z pierwszej pozycji na trzecią spadł prezydent Andrzej Duda, który zaliczył spadek zaufania o 6,3 pkt proc. Obecnie zaufanie do głowy państwa deklaruje 38,1 proc. respondentów.

Dalej znaleźli się lider Polski 2050 Szymon Hołownia - 36,8 proc. (+ 1,6 pkt proc.) oraz p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk - 31,2 proc. (+0,7 pkt proc.).

Szóste miejsce w rankingu zaufania przypadło prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi, którego pozytywnie ocenia 30,2 proc. badanych (-1,2 pkt proc.)

O 1,5 pkt proc. swój wrześniowy wynik poprawił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, któremu ufa obecnie 29,8 proc. badanych.

Dalej znaleźli się marszałek Senatu Tomasz Grodzki - 28,8 (+6 pkt proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek - 24,4 proc. (-2,6 pkt proc.) oraz wicepremier Jacek Sasin - 20,4 proc. (-1,1 pkt proc.).

Ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ufa 19,5 proc. respondentów (- 7,9 pkt proc.), ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro 19,2 proc. (-3,2 pkt proc.).

Na następnych stopniach rankingu znaleźli kolejno Piotr Gliński, Paweł Kukiz, Krzysztof Bosak, Przemysław Czarnek, Włodzimierz Czarzasty.

Zestawienie zamyka debiutujący w zestawieniu Robert Bąkiewicz. Zaufanie do niego deklaruje 5,6 proc. respondentów, nieufność 35,9 proc. 22,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że ma do lidera narodowców obojętny stosunek, a 35,9 proc. przyznało, że go w ogóle nie zna.

Ranking nieufności i bilans

Niechlubnym liderem rankingu nieufności jest Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 56,3 proc. badanych. Drugie miejsce zajął Jarosław Kaczyński (53,3 proc.), a trzecie Paweł Kukiz (49,2 proc.).

Jedynym politykiem, któremu udało się osiągnąć dodatni bilans zaufania jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Otrzymał on wynik 3,8 proc. Tuż pod kreską znajduje się Rafał Trzaskowski (-0,1 proc.), oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (-1,7 proc.).

Najgorszy bilans zaufania mają Zbigniew Ziobro (-37,1 proc.), Przemysław Czarnek (-32,8 proc.) oraz Robert Bąkiewicz (-30,3 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 15-16 października na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

