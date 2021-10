Złe wieści dla opozycji. Polaków zapytano o konstytucję

Co powinno mieć pierwszeństwo prawo krajowe czy unijne? Ten spór rozpalił polską scenę polityczną. Rządzący wskazują, że żaden akt prawny nie może stać nad polską konstytucją, a opozycja lewicowo-liberalna domaga się przestrzegania unijnych norm i podporządkowania się woli Brukseli i TSUE.

Co na ten temat sądzą Polacy? Respondentów zapytano, czy ich zdaniem to konstytucja powinna być najwyższym prawem w Polsce. Z sondażu Social Changes wynika wprost, że badani nie mają w tej sprawie żadnych wątpliwości. Aż 78 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco (55 proc. "zdecydowanie tak", a 23 proc. "raczej tak"). Jedynie 10 proc. badanych ma inne zdanie (opcję "zdecydowanie nie" wskazało 3 proc., a 7 proc. "raczej nie").

Najciekawiej jednak wyglądają wyniki sondażu w poszczególnych elektoratach. O ile wysokie poparcie w wyborcach PiS (96 proc.) może nie dziwić, to warto już zwrócić uwagę na elektorat opozycji – tezę o prymacie konstytucji popiera 82 proc. wyborców PO oraz 86 proc. zwolenników Polski 2050.

Badanie zostało zrealizowane dla portalu wpolityce.pl w dniach od 15 do 18 października 2021 roku.

Prawo polskie czy unijne?

Od kilku tygodni w Polsce trwa spór o prymat krajowego prawa nad unijnym. Wczoraj Parlament Europejski przegłosował specjalną rezolucję w tej sprawie. Większość europosłów poparła dokument krytykujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. wyższości prawa krajowego nad unijnym. Dokument przygotowało pięć frakcji: Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Zieloni, Odnowić Europę oraz Lewica. Autorzy twierdzą, że są zaniepokojeni wyrokiem TK, który nazywają "zamachem na europejską wspólnotę wartości i prawa".

"Żadne pieniądze podatników UE nie powinny być przekazywane rządom, które w rażący, celowy i systematyczny sposób podważają wartości zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej" – czytamy w rezolucji.

Wyrokiem TK oburzeni są również politycy opozycji. 25 polskich europosłów poparło w czwartek rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą Polski.

