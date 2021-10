Sondaż. PiS z najmniejszym elektoratem negatywnym. Hołownia wyprzedził Tuska

Sondaż IBRiS na zlecenie portalu onet.pl pokazuje, na jakie maksymalne poparcie mogą liczyć poszczególne partie polityczne w Polsce.

PiS na prowadzeniu

Uczestnicy badania zostali zapytani o skłonność do zagłosowania na dane ugrupowanie, określając szanse na to w kilkustopniowej skali. Jak się okazało, największym potencjalnym elektoratem dysponuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca jest w stanie osiągnąć wynik gwarantujący samodzielne rządy w państwie. Co ciekawe, na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, która tym samym wyprzedziła Koalicję Obywatelską.

Możliwość zagłosowania w wyborach parlamentarnych na PiS zadeklarowało 37,7 proc. respondentów. Maksymalnie partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć nawet na 43,6 proc. poparcia. Tego typu wynik mógłby jej dać nawet samodzielne rządy w Polsce, bowiem dokładnie taki rezultat Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach w 2019 roku, gdy po raz drugi osiągnęło większość w Sejmie.

Sondażownia dokonała wyliczenia za pomocą zsumowania poparcia właściwego z tzw. elektoratem neutralnym (5,9 proc.). Dodatkowo obóz władzy ma najmniejszy elektorat negatywny ze wszystkich formacji politycznych w kraju.

Hołownia przed Tuskiem

W sondażu na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 z potencjalnym elektoratem na poziomie 32,5 proc., "sufitem" wynoszącym 41,5 proc. oraz tzw. elektoratem neutralnym w granicach 9 proc. Oznacza to, że formacja Szymona Hołowni, która ma już kilku przedstawicieli w polskim parlamencie, mimo że nie wystartowała jeszcze w żadnych wyborach, wyprzedza Koalicję Obywatelską i to po tym, gdy pełnoprawnym przewodniczącym PO został Donald Tusk. KO może liczyć na poparcie 25,2, proc. badanych. Łączny wyborczy potencjał tego ugrupowania to zaś 34,6 proc. (9,4 proc. tzw. elektoratu neutralnego).

Na dalszych pozycjach w badaniu firmy IBRiS znalazły się: Lewica (19,4 proc. potencjalnego elektoratu, dodatkowo 13,5 proc. neutralnego), Konfederacja ("sufit" na poziomie 16,5 proc. przy 9,3 proc. elektoratu neutralnego) oraz PSL – Koalicja Polska (9,3 proc. poparcia i dodatkowych 17 proc. neutralnych opinii wśród respondentów).

