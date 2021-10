Kogo wyborcy Zjednoczonej Prawicy najchętniej widzieliby na czele rządu? Sondaż

Z badania jednoznacznie wynika, że wyborcy ZP uważają Mateusza Morawieckiego za właściwego człowieka na właściwym miejscu. 72 proc. ankietowanych przyznało, że to właśnie on powinien stać na czele polskiego rządu.

Kolejny w zestawieniu jest wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, którego w roli premiera widzi 5 proc. respondentów.

Tuż za Kaczyńskim znalazła się europoseł Beata Szydło, której powrotu na stanowisko Prezesa Rady Ministrów życzyłoby sobie 4 proc. uczestników badania.

Czwarte miejsce w sondażu zajęli ex aequo minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro - obaj zdobyli 3 proc. głosów.

13 proc. głosujących na Zjednoczoną Prawicę zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Politolog prof. Kazimierz Kik skomentował dla "Super Expressu" wyniki sondażu. – Premier Morawiecki zostawił w tyle nie tylko byłą szefową rządu Beatę Szydło, lecz także Jarosława Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki przełamał początkową nieufność elektoratu PiS. Wyborcy PiS mają swojego premiera i doceniają to. Uważają, że ich interesy są w dobrych rękach i życzą sobie, żeby tak było dalej– ocenił. Jego zdaniem premier zawdzięcza swoją silną pozycję swoistemu "namaszczeniu" go przez Jarosława Kaczyńskiego na to stanowisko.

– Polacy doceniają pracę rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zapewne wystąpienie premiera Morawieckiego w Brukseli w obronie interesów Polski też ma wpływ na tak wysoką ocenę – skomentowała sondaż "SE" rzecznik PiS Anita Czerwińska.



