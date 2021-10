Jak Polacy oceniają wypowiedź premiera o "trzeciej wojnie światowej"? Sondaż

Szef rządu w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek zapowiedział, że do końca tego roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nielegalną. Ostrzegł jednak, że jeżeli Komisja Europejska "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując pieniądze Polsce, to on "będzie bronił polskich praw wszelką bronią, jaka jest w dyspozycji".

Wypowiedź premiera wywołała kontrowersje. Skrytykował je m.in. belgijski premier Alexander De Croo. – Tym, którzy podżegają w wywiadach i sądzą, że trzeba wypowiadać na łamach Financial Times nową wojnę światową, chcę powiedzieć: gracie w niebezpieczną grę. Igracie z ogniem, gdy toczycie wojnę z naszymi europejskimi kolegami w imię wewnętrznych rozgrywek politycznych – mówił.

Co o wypowiedzi premiera sądzą Polacy?

O ocenę słów premiera poprosiła respondentów pracownia SW Research w sondażu przeprowadzonym dla rp.pl.

"Jak ocenia Pani/Pan użycie przez premiera Mateusza Morawieckiego metafory mówiącej o »III wojnie światowej Komisji Europejskiej z Polską« w wywiadzie, jakiego premier udzielił »Financial Times«" – takie pytanie usłyszeli ankietowani.



16,2 proc. uczestników badania pozytywnie oceniło wypowiedź premiera.

54,3 proc. respondentów nie spodobały się słowa szefa polskiego rządu o "trzeciej wojnie światowej".

14,7 proc. nie miało zdania w tej sprawie, a 14,8 proc. ankietowanych przyznało, że w ogóle nie słyszało wcześniej o tej wypowiedzi.

Szczegółowymi wynikami badania podzielił się z portalem rp.pl senior project manager w SW Research Adam Jastrzębski. "Negatywnie wypowiedź premiera oceniają częściej kobiety (56 proc.), osoby powyżej 50 lat (58 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (62 proc.). Podobnego zdania są też częściej osoby o dochodach od 3001 do 5000 zł netto oraz badani z największych miast (62 proc.)" – powiedział.

Czytaj też:

Ambasador Belgii wezwany do Ministerstwa Spraw ZagranicznychCzytaj też:

Morawiecki: Komisja Europejska przystawia Polsce pistolet do głowy