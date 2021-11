Polacy podzieleni ws. możliwości weryfikacji zaszczepienia pracownika

Projekt ustawy w tej sprawie przedstawili niedawno posłowie PiS. Propozycja ma poparcie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wywołała jednak duże podziały w obozie rządzącym. Pojawiła się nawet informacja, że w związku z krytyczną reakcją społeczeństwa, posłowie partii Kaczyńskiego zaczęli wycofywać swoje podpisy złożone pod projektem.

A co o daniu pracodawcom narzędzia weryfikacji szczepień sądzą Polacy? "Czy według Pana/Pani pracodawca powinien mieć prawo do sprawdzenia, czy pracownik zaszczepił się przeciwko koronawirusowi?" – takie pytanie postawiła respondentom pracownia Social Changes. Sondaż został przeprowadzony na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Regulację, która dawałaby możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony, poparło 47 proc. badanych. Przeciw opowiedziało się 44 proc. respondentów. 9 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Co sądzą wyborcy poszczególnych formacji?

W badaniu uwzględniono także kontekst poglądów politycznych. Najwięcej osób popierających proponowane rozwiązanie jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (76 proc.). Takiego zdania jest także 58 proc. zwolenników Szymona Hołowni. Z kolei w przypadku wyborców Zjednoczonej Prawicy, nowe narzędzie dla pracodawców pozytywnie ocenia 54 proc., a 39 proc. jest temu przeciwne.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1079 osób w dniach od 19 do 22 listopada 2021 roku.

