PiS na czele stawki, fatalny wynik PSL

"Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – takie pytanie respondentom postawiła na zlecenie portalu wPolityce.pl pracownia Social Changes. W sondażu uwzględniono jedynie wyborców zdecydowanych.

Zjednoczona Prawica wciąż liderem

Oddanie głosu Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 38 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednią falą badań. Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej pozostaje bez zmian i wynosi 25 proc. Na najniższym stopniu podium plasuje się Polska 2050, na którą chce głosować 12 proc. respondentów (taki wynik oznacza spadek poparcia dla formacji Szymona Hołowni o 1 pkt proc.).

Konfederacja zachowała swoje poparcie – 10 proc., bez zmian. Zyskuje za to Lewica – obecnie na tę formację chce głosować 9 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu Social Changes. Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na głos 2 proc. badanych – wzrost o 1 punkt procentowy. Taki wynik oznacza, że Ludowcy nie wchodzą do Sejmu.

Bez zmian poparcie dla Kukiz‘15 oraz Porozumienia – po 1 proc. 2 proc. badanych odpowiedziało, że poprze inne ugrupowanie niż wskazane na liście.

Deklarowana frekwencja wynosi 61 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1054 osób w dniach od 26 do 29 listopada 2021 roku.

