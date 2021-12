Polacy opowiedzieli się za wsparciem dla Ukrainy

Sondaż dla portalu rp.pl przeprowadziła firma SW Research. Pytanie brzmiało: "Czy Pani/Pana zdaniem NATO powinno udzielić pomocy wojskowej Ukrainie, gdyby ta padła ofiarą agresji ze strony Rosji?".

Plany inwazji

O planach inwazji Rosji na Ukrainę już jakiś czas temu Polskę miały poinformować wywiady amerykański i ukraiński. Operacja miałaby się odbyć w pierwszych miesiącach 2022 roku – styczniu albo lutym. Obecnie przy granicy ukraińsko-rosyjskiej ma przebywać ponad 90 tys. żołnierzy Federacji Rosyjskiej wraz ze sprzętem. Mimo to, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow uważa, że to Ukraińcy przygotowują się do "militarnego awanturnictwa", a pomagać ma im w tym Sojusz Północnoatlantycki (NATO).

Gazeta "Bild" poinformowała w ostatnią sobotę o szczegółowym planie inwazji na terytorium Ukrainy. Według niemieckiego dziennika, Władimir Putin jeszcze nie zdecydował o przeprowadzeniu ataku na swojego zachodniego sąsiada. Jednak doniesienia wskazują na to, że Kreml faktycznie skłania się ku takiej opcji i to już od kwietnia tego roku. W artykule zacytowano wypowiedzi osoby, którą przedstawiono jako rosyjskiego oficera wysokiego rangą.

Sondaż nt. Ukrainy

"Rz" uczestników badania firmy SW Research spytała, czy ich zdaniem NATO powinno udzielić pomocy wojskowej Ukrainie w przypadku agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. 61,9 proc. respondentów odpowiedziało na to pytanie twierdząco. 13 proc. zapytanych było przeciwnego zdania. 25,1 proc. ankietowanych nie ma poglądu w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30.11-01.12.2021 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Przy konstrukcji uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

