PiS umacnia się na prowadzeniu

"Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?" – takie pytanie postawiono respondentom w badaniu przeprowadzonym przez pracownię United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski.

Na PiS zagłosowałoby 32,1 proc. wyborców. To wzrost o 1,5 pkt. proc. w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego dwa tygodnie temu. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 23,7 proc. ankietowanych, co również oznacza wzrost poparcia – w tym przypadku o 2 pkt. proc. – opisuje WP. Na najniższym stopniu podium plasuje się Polska 2050, na którą oddanie głosu zadeklarowało 10,6 proc. respondentów. Formacja Szymona Hołowni zanotowała największy spadek ze wszystkich ugrupowań – -2,7 pkt proc.

Dalej są: Lewica, na którą zagłosowałoby 7,8 proc. ankietowanych; Konfederacja – 6,7 proc. poparcia; PSL, które wskazało 5,7 proc. respondentów. Swoich faworytów w parlamentarnym wyścigu nie potrafiło wskazać 13,4 proc. badanych.

Frekwencja wyborcza

56,7 proc. respondentów wskazało, że poszłoby do urna. 41,1 proc. z nich na pytanie, czy wzięliby udział w głosowaniu odpowiedziało "zdecydowanie tak". "Z sondażu wynika, że przybyło chętnych do oddania głosu, bo przed dwoma tygodniami deklarację złożyło 51,9 proc. respondentów" – informuje WP.

Głosowania zdecydowanie odmawia 23,3 proc. uczestników badania, a odpowiedzi "raczej nie" w kontekście udziału w wyborach udzieliło 13 proc z nich. Niezdecydowanych pozostaje 6,9 proc. wyborców – opisuje portal.

