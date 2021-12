Polacy ocenili tarczę antyinflacyjną. Są wyniki sondażu

Pracownia zadała ankietowanym pytanie, czy ich zdaniem zapowiedziana przez rząd tarcza antyinflacyjna rozwiąże problem wzrostu cen i rachunków w Polsce. Wyniki sondażu opublikowały redakcje RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna".

Tylko 6,1 procent badanych odpowiedziało, że tarcza zdecydowanie rozwiąże problem drożyzny. 14,4 proc. uważa, że "raczej pomoże". "Raczej nie" stwierdziło 27,1 procent respondentów, a zdecydowanie negatywnie wypowiedziało się aż 43,4 procent. Zdania w tej sprawie nie ma 9 procent pytanych.

Jak podaje RMF, najwięcej zwolenników tarczy antyinflacyjnej jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale w elektoracie partii rządzącej są oni mniejszością (41 proc. pozytywnych odpowiedzi i 42 proc. negatywnych).

Jeśli chodzi o poszczególne grupy wiekowe, to tarcza cieszy się największym poparciem wśród najstarszych, ale i tak w żadnej nie przekracza 40 procent.

Tarcza antyinflacyjna – najważniejsze założenia

Projekt ustawy będący częścią tarczy antyinflacyjnej zakłada: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc; zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc.; obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do 0 do końca maja 2022 r., a także wdrożenie dodatku osłonowego w wysokości od 400 do prawie 1500 zł, który będzie wypłacany w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny.

Sejm uchwalił dwie ważne ustawy

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, a takżeustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd. Zgodnie z nowelizacją obniżka stawki akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej ma obowiązywać od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

