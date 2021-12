Sondaż zaufania do polityków. Trzaskowski cały czas na czele

Badanie przeprowadziła firma IBRiS dla portalu onet.pl w dniach 10-11 grudnia tego roku na reprezentatywnej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Trzaskowski na czele stawki

Od dłuższego czasu w rankingach zaufania do polityków w Polsce na czele stawki znajduje się prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Mimo że zaliczył spadek o 4,1 p.p. w porównaniu do poprzedniego tego typu badania, to i tak znalazł się na pierwszym miejscu grudniowego zestawienia Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Onetu. Rafała Trzaskowskiego wskazało bowiem 37,9 proc. respondentów.

Na drugim miejscu z nieznacznie gorszym wynikiem – 37,8 proc. – uplasował się prezydent Andrzej Duda (spadek o 2,3 p.p.). Podium uzupełnia Mateusz Morawiecki. Prezesa Rady Ministrów wskazało 37,4 proc. badanych (-1 p.p.)

Na dalszych pozycjach znaleźli się: lider Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 34,4 proc. (-3,7 p.p.), przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk – 32,7 proc. (-2,7 p.p.), lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz – 31,8 proc. (+0,6 p.p), który jako jedyny w czołówce zestawienia zanotował wzrost, a także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński – 26,5 proc. (-3,5 p.p.).

Największy spadek zaufania – aż o 7,5 p.p. – zaliczył marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, którego wskazało 25 proc. ankietowanych.

Ranking nieufności

W rankingu braku zaufania liderem niechlubnego zestawienia jest po raz kolejny minister sprawiedliwości, prokurator generalny oraz lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro z wynikiem 64,8 proc.

Na podium znaleźli się jeszcze prezes PiS Jarosław Kaczyński (59,9 proc.) i Paweł Kukiz (56 proc.).

