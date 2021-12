Sondaż: Fatalne wieści dla opozycji

Z opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że zaledwie jedna czwarta pytanych jest zdania, że politycy opozycji są gotowi do przejęcia władzy i zarządzania państwem.

Najnowszy sondaż – złe wieści dla opozycji

Pracownia postanowiła sprawdzić, co respondenci sądzą na temat zdolności obozu opozycyjnego w kontekście przejęcia władzy i pokierowania państwem po pokonaniu PiS.

63,6 proc. pytanych stwierdziło, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy. Z tej puli aż 33,9 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”, a 29,7 wskazało wariant „raczej nie”. Jedynie 4,7 proc. odpowiedziało, że opozycja jest zdecydowanie gotowa do rządzenia. Opcję „Raczej tak” wskazało natomiast 20,1 proc. ankietowanych. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć wybrało 11,6 proc. badanych.

W przypadku wyborców PiS aż 77 proc. oceniło, że opozycja nie poradzi sobie z rządzeniem. Przeciwnego zdania było 3 proc. pytanych. Niespodziankę mogą stanowić odpowiedzi udzielone przez uczestników sondażu deklarujących, że swój głos oddadzą na którąś z formacji opozycyjnych. W tej grupie 43 proc. stwierdziło, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy, natomiast 51 proc. nie podzieliło tego optymizmu. Jeśli chodzi zaś o niezdecydowanych i niegłosujących wyborców, to 21 proc. badanych odpowiedziało, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy i rządzenia.

Badanie IBRIS: PiS 30 proc.

Z opublikowanego dzień wcześniej badania IBRiS dla "Rz" wynika, że Prawo i Sprawiedliwość popiera 30,8 proc. wyborców. Z kolei Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 24,1 proc. respondentów. Oznacza to, że partia Donalda Tuska zanotowała wzrost poparcia o 3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni. Trzecia na podium Polska 2050 zgromadziła 10-procentowe poparcie, co oznacza spadek o 3 pkt proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. Spośród nich największe poparcie odnotowała Lewica, na którą chce głosować 7,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Dalej znalazły się Konfederacja z wynikiem 6,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.) oraz PSL. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza weszłaby do Sejmu z wynikiem 5,9 proc.

Badanie IBRiS to kolejny sondaż, w którym PSL przekracza prób wyborczy. Według ostatniego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 ludowcy mogliby liczyć na 6 proc. wskazań podczas wyborów.

To także wiadomość dla opozycji, z której wynika, że w takiej konfiguracji mogłaby stworzyć rząd.

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 49,2 proc. i jest mniejsza od tej z listopada, kiedy wynosiła 55 proc.

Sondaż IBRiS metoda CATI został przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach 17–18 grudnia na próbie 1100 respondentów.

