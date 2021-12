Wigilia z Kaczyńskim czy Tuskiem? Polacy odpowiedzieli

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" sondaż. Ankietowanym zadano następujące pytanie: "Gdybyś musiał zaprosić na Wigilię jednego z tych dwóch polityków, to którego z nich byś wybrał?".

62 proc. pytanych wskazało na lidera PO Donalda Tuska, natomiast 38 proc. wybrało prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Negatywny elektorat

Prof. Antoni Dudek komentując wyniki sondażu powiedział, że wiąże je z tzw. elektoratem negatywnym. – Patrząc historycznie przez te 30 lat, kiedy panowie walczą ze sobą, to znacznie częściej Kaczyński miał większy negatywny elektorat od Tuska. I to się potwierdza w tym sondażu, co nie znaczy, że Tusk nie ma negatywnego elektoratu, bo ma, ale nieco mniejszy niż Kaczyńskiego – ocenił politolog.

Według niego dodatkowym obciążeniem jest to, że Kaczyński od 6 lat rządzi, a Polacy nie lubią ludzi władzy przy stole wigilijnym. – Także gdyby była dziś sytuacja odwrotna, to pewnie proporcja byłaby nieco inna, ale też myślę, że Tusk miałby szanse pokonać Kaczyńskiego – stwierdził prof. Dudek.

"Tusk jest bardziej medialny"

Z kolei prof. Rafał Chwedoruk tłumaczy, że Donald Tusk jest "bardziej medialny" niż Jarosław Kaczyński. – Przy świątecznym stole raczej skłaniamy się ku lżejszym tematom, niż polityka, a z tym nie kojarzy się Kaczyński – powiedział politolog. Zwrócił uwagę, że Tusk jako polityk "przedstawiał życie rodzinne, grał w piłkę", natomiast Kaczyński "pojawia się w politycznych rolach".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-11 grudnia 2021 roku na próbie 1046 dorosłych osób.

