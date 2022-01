Sondaż. Polacy chcą komisji śledczej ws. Pegasusa?

Badanie przeprowadziła firma SW Research na zlecenie portalu rp.pl.

20 proc. ankietowanych wyraziło sprzeciw wobec powstania komisji. 37,1 proc. pytanych wybrało opcję "nie mam zdania".

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 28-29 grudnia 2021 roku na grupie 800 użytkowników Internetu w Polsce powyżej 18. roku życia sposobem losowo-kwotowym, czyli pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Podczas przeprowadzania sondażu przez ankieterów uwzględniono też zmienne społeczno-demograficzne w kraju.

System Pegasus

W grudniu ub.r., przed świętami Bożego Narodzenia, agencja Associated Press ujawniła, iż w 2019 roku za pomocą systemu szpiegowskiego Pegasus zhakowano i podsłuchiwano telefon komórkowy Krzysztofa Brejzy, senatora Platformy Obywatelskiej, który wówczas kierował kampanią Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi. Smartfon polityka mógł być celem cyberataków aż 33 razy. Oprogramowanie Pegasus z założenia wykorzystywane jest do zwalczania terroryzmu.

Wcześniej ta sama agencja podała do publicznej wiadomości, iż podsłuchiwani za pośrednictwem systemu mogli być również mec. Roman Giertych oraz prokurator Ewa Wrzosek. Ślady włamań mieli znaleźć naukowcy związani z Uniwersytetem w Toronto, zrzeszeni w interdyscyplinarnej organizacji o nazwie Citizen Lab. Nie podano jednak, kto miałby zlecić ataki.

Komisja śledcza

Sejmowej komisji śledczej w sprawie możliwych podsłuchów chciałby m.in. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Pomysł w sposób pozytywny ocenia co drugi respondent z wyższym wykształceniem, a także ponad połowa (54 proc.) osób o dochodach przekraczających 5000 złotych netto miesięcznie. Jeżeli chodzi o rozłożenie wskazań ankietowanych ze względu na płeć, to okazuje się, iż powstania komisji w Sejmie bardziej oczekują mężczyźni (48 proc.) niż kobiety (39 proc.). Powołania organu domagają się także częściej osoby z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (53 proc.).

Czytaj też:

"Spotkamy się w sądzie". Brejza odpowiedział byłej polityk PiSCzytaj też:

Sprawa Pegasusa. Rzecznik rządu odpowiada, czy powstanie komisjaCzytaj też:

Brejza o Pegasusie: Polskiej prokuratury to nie obchodzi