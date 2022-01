Nowy sondaż poparcia. PiS przed KO. Konfederacja zyskuje

Badanie przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Wynika z niego, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań politycznych. Jak zaznaczono, sondaż przeprowadzono dopiero wtedy, gdy Polski Ład wchodził w życie.

Przewaga PiS nad KO

Dane dotyczą wyborców zdecydowanych. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 38 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 2 p.p. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej firmy z grudnia 2021 roku. Na Koalicję Obywatelską (PO, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) zagłosowałoby 24 proc. badanych, co oznacza z kolei spadek o 1 p.p. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 13 proc., a więc wynikiem bez zmian względem poprzedniego sondażu poparcia dla polskich partii politycznych.

W sondażowym zestawieniu, oprócz obozu władzy, zyskuje jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 12 proc. respondentów (+1 p.p.). Straciła natomiast Lewica (Nowa Lewica, Partia Razem), która w nowym badaniu może się pochwalić wynikiem na poziomie 7 proc. (-1 p.p.). Spadek o 1 p.p. zanotowało również Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska. Formację polityczną Władysława Kosiniaka-Kamysz wskazało 2 proc. ankietowanych.

Bez zmian w poparciu dla ruchu Pawła Kukiza Kukiz'15 – 2 proc. O 1 p.p. mniej niż ostatnio ma za to Porozumienie Jarosława Gowina – 1 proc. Inne partie polityczne wskazał 1 proc. pytanych przez ankieterów sondażowni.

Deklarowana frekwencja

Spadła deklarowana frekwencja wyborcza – o 2 p.p., do 51 proc. Przy czym na pytanie "Czy wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział w wyborach do polskiego parlamentu, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę?", 40 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", 11 proc. "raczej tak", 22 proc. "zdecydowanie nie", 18 proc. "raczej nie", zaś 9 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków – 1 069 osób w dniach od 31 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku.

