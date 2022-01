Priorytetowe zadania rządu? Amerykanie odpowiedzieli

Tylko 37 proc. uczestników sondażu AP i NORC Center for Public Affairs Research wymienia epidemię jako jeden z pięciu najważniejszych priorytetów społecznych. Może to wzmocnić Republikanów w przyszłych wyborach.

USA. Sondaż dot. priorytetów politycznych

Według AP powołującej się rezultaty ankiety w roku wyborczym niepokoje polityczne Amerykanów zmieniają się w sposób sugerujący, że dla Demokratów utrzymanie kontroli nad Kongresem będzie poważnym wyzwaniem.

„Podejście do batalii z pandemią koronawirusa, kiedyś silnie faworyzujące prezydenta Joe Bidena i Demokratów, mniej zaprząta teraz umysły Amerykanów. COVID coraz bardziej przyćmiewają obawy o gospodarkę i finanse osobiste, zwłaszcza inflację, czyli tematy, które mogą wzmocnić Republikanów” - ocenia AP.

Ankietę przeprowadzono na początku grudnia, kiedy rosło zaniepokojenie wirusem i gdy Omikron ogarniał kraj, ale zanim spowodował rekordową liczbę zachorowań, przeciążenie szpitali i zakłócił świąteczne podróże. Jednak ostatnio przepytywani uczestnicy sondażu twierdzili, że nie zmienili zdania co do priorytetów – podkreśla AP.

Amerykanie: COVID poza grupą najważniejszych zadań rządu

Jedynie 37 proc. Amerykanów wymieniło w ankiecie COVID jako jedno z pięciu najważniejszych zadań rządu w 2022 roku. W minionym roku głównym był dla 53 proc.

Obecnie to stan gospodarki 68 proc. respondentów w taki czy inny sposób traktuje za najważniejszy problem. Podobny odsetek stwierdził to samo w zeszłym roku, ale na zagrożenie inflacją wskazuje 14 proc. ludzi podczas gdy w minionym roku było ich mniej niż 1 proc. Jako rządowy priorytet blisko dwa razy więcej Amerykanów (24 proc.) niż w minionym roku wymienia koszty utrzymania.

W opinii autorów sondażu odzwierciedla to wyzwania stojące przed Demokratami. Zwłaszcza, że partia Bidena zdobyła Biały Dom i kontrolę nad Kongresem w 2020 roku dzięki zobowiązaniom do prowadzenie batalii przeciw Covid w sposób "bardziej kompetentny" niż ekipa poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa. Utrzymywanie się pandemii osłabiło siłę tych deklaracji.

Zdaniem cytowanego przez AP Adama Greena, współzałożyciela Progressive Change Campaign Committee, kluczem do sukcesu Demokratów w 2022 roku jest złagodzenie obaw związanych z wirusem, ale też konkretne rezultaty polityczne. Zaliczył do nich przeforsowanie projektu Bidena o ogromnych wydatkach socjalnych – "Build Back Better". Ustawa w tej sprawie utknęła jednak w Senacie.

Wielu uczestników ankiety podkreśliło, że nie sugerują ignorowania pandemii. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, wyższy procent ludzi za pilne w roku 2020 uznał inne kwestie. Dla Republikanów była to imigracja, a dla Demokratów kontrola broni.

Czytaj też:

Sondaż. Jak Polacy oceniają walkę rządu z inflacją?Czytaj też:

USA: Sąd zakazał karania żołnierzy za odmowę szczepienia przeciw COVID-19