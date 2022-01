Na kogo zagłosują Polacy? Oto najnowszy sondaż

Dziennik "Super Express" opublikował wyniki najnowszego badania Instytutu Badań Pollster. Badania pokazują, że w przyszłym Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Konfederacja, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

PiS nadal pozostaje liderem

Na Prawo i Sprawiedliwość planuje głosować 32,81 proc. respondentów, co daje partii Kaczyńskiego ponad 8 pkt. proc. przewagi nad KO. Jednocześnie taki wynik oznacza jednak spadek poparcia dla tego ugrupowania o 3,57 pkt. proc. w porównaniu z grudniowym sondażem.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą popiera 24,5 proc. ankietowanych. Jest to strata 0,78 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Ostatnie miejsce na podium tradycyjnie zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 17,08 proc. badanych. Oznacza to wzrost poparcia o 2,53 pkt. proc.

Sześć partii w Sejmie

Do Sejmu weszłoby łącznie sześć ugrupowań. Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja, którą popiera 10,11 proc. respondentów (w poprzednim badaniu miała 10,7 proc,), dalej znalazła się Lewica z wynikiem 7,06 proc. (poprzednio było to 6,18 proc.). Próg wyborczy przekracza jeszcze PSL z wynikiem 6,44 proc. (poprzednim razem było to 4,38 proc.).

Kto pod progiem?

Na wejście do Sejmu nie mogą jednak liczyć Kukiz’15, które popiera 1,25 proc. badanych (poprzednio 1,35 proc.), ani Porozumienie Jarosława Gowina z wynikiem 0,3 proc. (poprzednio było to 0,19 proc.).

Sondaż dla "SE" wykonał Instytut Badań Pollster 12-13 stycznia na reprezentatywnej próbie 1044 dorosłych Polaków.

