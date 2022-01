Na kogo chcą głosować Polacy? Niepokojące wieści dla PiS

Portal Wirtualna Polska opublikował wyniki najnowszego badania pracowni United Surveys. Badania pokazują, że w przyszłym Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań.

Podium bez zmian

Liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 32,3 proc. poparcia. To oznacza minimalny spadek w porównaniu z sondażem tej samej pracowni przeprowadzonym dwa tygodniu temu, w którym PiS miało 33 proc.

Partię Kaczyńskiego dogania powoli Koalicja Obywatelska pod przewodnictwem Donalda Tuska. Na KO chce głosować 27,2 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,9 pkt proc. Podium z kolei zamyka Polska 2050 Szymona Hołownia, na którą chce głosować 11,2 proc. pytanych (wzrost o 0,2 pkt/ proc.).

Do parlamentu wchodzą jeszcze trzy partie. Lewicę popiera obecnie 7 proc. respondentów (spadek o 1,2 pkt. proc.). Kolejne miejsce przypadło Konfederacji, którą popiera 6,8 proc. Polaków. Oznacza to spadek poparcia o 1,2 pkt. proc. Próg wyborczy przekracza jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem na poziomie 6,5 proc. W porównaniu do poprzedniego badania oznacz to spadek poparcia o 1,1 pkt proc.,

Warto jednakże dodać, że aż 9 proc. respondentów przyznaje, że nadal nie wie, na kogo odda swój głos.

Podział mandatów

Po przeliczeniu wyników, okazuje się, że tak wyglądałby szacowany podział mandatów:

PiS – 185

KO - 153

Polska 2050 - 51

Lewica - 24

Konfederacja - 23

PSL - 23 posłów.

Jeden mandat przypadłby natomiast mniejszości niemieckiej.

Takie wyniki oznaczają, że opozycja mogłaby myśleć o sformowaniu rządu. Ewentualna przyszła koalicja musiałaby jednak połączyć KO, Polskę 2050,Lewicę oraz PSL- tylko taki szeroki sojusz miałby szansę na przejęcie władzy.

PiS z kolei, aby rządzić trzecią kadencję, musiałby dojść do porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale również z PSL-em albo Lewicą.

