Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19. 49 proc. Polaków mówi "nie"

"Czy jesteś za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień na COVID-19 dla wszystkich?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu "SE".

49 proc. badanych odpowiedziało, że "nie". 42 proc. ankietowanych odpowiedziało z kolei za "tak". Jedynie 9 proc. uczestników badania wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". "Śmiało można wysnuć twierdzenie, że kwestia obowiązku zaszczepienia polaryzuje nasze społeczeństwo" – komentuje tabloid.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 12-13 stycznia 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1044 dorosłych Polaków.

Nowy projekt ws. weryfikacji covidowej

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, we wtorek po wieczornym posiedzeniu Prezydium Sejmu przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zamiast projektu "lex Hoc" – ustawy o weryfikacji przez pracodawców szczepień przeciw COVID-19 - w środę "prawdopodobnie" wpłynie projekt, który go zastąpi. W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący walki z pandemią i zastępujący poprzedni projekt ustawy.

Poseł Czesław Hoc, pytany w Sejmie o nowy projekt, powiedział, że "projekt jest w Sejmie, ale nie ma jeszcze numeru" i "jest analizowany".

– Ideą projektu "lex Hoc" było propagowanie testowania, w tym nowym projekcie, właściwie to jest uzupełnienie tamtego projektu, też główną ideą jest testowanie" – powiedział Hoc. Jak dodał, chodzi nie tylko promocję testowania, ale też "o wewnętrzny imperatyw testowania".

– Forma już jest, konsensus jest, dopracowujemy kwestie, które dadzą nam perspektywiczne i racjonalne przesłanki do zdecydowanych działań – dodał.

