Najnowszy sondaż: PiS liderem, opozycja przed szansą

31,1 proc. ankietowanych wyraziło chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość, zaś Koalicję Obywatelską wskazało 26,7 proc.

Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało 11,1 proc. respondentów.

Czwartym wynikiem w sondażu może pochwalić się Konfederacja, na którą chęć oddania głosu wyraziło 6,9 proc. uczestników badania. Tuż za nią jest Lewica z wynikiem 6,6 proc.

Rzutem na taśmę do Sejmu dostaliby się politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Koalicja Polska otrzymała w sondażu 5,2 proc. głosów.

12,4 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Przewidywana frekwencja wynosi 54,1 proc.

Opozycja z większymi szansami na budowanie rządu?

W komentarzu dołączonym do zaprezentowanych wyników, Rzeczpospolita zauważa, że taki podział głosów w Sejmie oznaczałby dla PiS kłopoty z formowaniem rządu. Symulacja podziału mandatów przygotowana przez prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazała, że formacji Jarosława Kaczyńskiego przypadłoby w Sejmie 186 miejsc. Nawet w połączeniu z 25 "szablami" Konfederacji byłoby to zbyt mało, by myśleć o stworzeniu rządu.

Jak wyliczył prof. Flis, większe szanse na stworzenie rządu miałaby ewentualny sojusz Koalicji Obywatelskiej, z Polską 2050 i PSL-em. Taka konfiguracja łącznie objęłaby 248 posłów. Jednak z dotychczasowych wypowiedzi polityków ugrupowania Szymona Hołowni wynika, że woleliby oni pójść własną drogą niż wiązać swój polityczny los z Donaldem Tuskiem.

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 4-6 lutego 2022 r. na grupie 1100 respondentów.

Czytaj też:

Ponad połowa Polaków nie opowiada się ani za rządem, ani za opozycjąCzytaj też:

Nowy sondaż. Złe wieści dla Tuska