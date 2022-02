To koniec rządu Austrii? Katastrofa sondażowa

Partia rządząca ÖVP zanotowała niedawno sromotną klęskę w wyborach w niewielkiej miejscowości Waidhofen an der Ybbs w Dolnej Austrii. Teraz okazuje się, że może również stracić władzę w całym kraju, ponieważ koalicja rządząca jest bliska rozpadu, a większość Austriaków nie ma żadnego zaufania do obecnego rządu.

Badanie ICI, które zostało opublikowane przez "Wochenblick", pokazało, że jedynie 13 procent respondentów ma do władzy duże zaufanie, a z kolei 51 procent z nich nie ma absolutnie żadnego zaufania do ekipy rządzącej. Następnych 19 procent wybrało odpowiedź "raczej nie mam zaufania". To oznacza, że blisko 70 proc. badanych ma niekorzystną opinię o władzy w Wiedniu.

Minister Zdrowia zostanie zdymisjonowany?

Te wyniki budzą poważny strach w kręgach rządzących, a polityczni liderzy ÖVP "panikują". "W związku z tym planowany jest zwrot o 180 stopni w polityce związanej z koronawirusem, a około Wielkanocy zostanie ogłoszony Austriacki Dzień Wolności od restrykcji" – podano na portalu prowadzonym przez wspomniany wyżej dziennik.

Media podają również, że ze stanowiska ma odejść wysoce niepopularny w kraju minister zdrowia Wolfgang Mückstein. "Mückstein to już historia. Ataki na niego od połowy lutego podejmą media i eksperci" — napisali dziennikarze i podkreślili, że decyzję o tym podjęła jego własna partia.

Z kolei nowe wybory, których żąda jedna trzecia mieszkańców Austrii, zostaną najprawdopodobniej przeprowadzone w czerwcu. "Wochenblick" przekazało, że w rządzie wszyscy są przekonani, że sprawująca dziś władze koalicja wkrótce się rozpadnie.

Tymczasem wynik wyborów nie jest pewny, ponieważ jedynie 60 procent wcześniejszych zwolenników ÖVP ma zaufanie do własnej partii. Równocześnie zaledwie 26 procent wyborców ich koalicjanta – Zielonych – ma zaufanie do swoich przedstawicieli.

Indoktrynacja już nie działa?

Współzałożyciel ICI dr Christian Fiala komentując wyniki badań zauważył, że większość Austriaków ma po prostu dość rządu, ponieważ władze w autorytarny sposób ich nękają obostrzeniami i siermiężną propagandą. — Pomimo powszechnych reklam szczepień i jednostronnych, najwyraźniej wykupionych raportów, całkowita indoktrynacja ludzi nie była możliwa – stwierdza Fiala.

— Wkrótce każdy będzie znał kogoś, kto ma komplikacje po szczepieniu. Nie pomaga, jeśli media i politycy uparcie mówią o rzekomo absolutnie bezpiecznym szczepieniu — powiedział lekarz.

Dodał jednocześnie, że "opór wobec tej polityki narasta głównie dlatego, że sprzeczności przepisów i ich bezsensowność stają się coraz bardziej oczywiste".

