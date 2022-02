Badanie: Polacy zaczęli wracać do zwyczajów sprzed pandemii

W 2021 roku – drugim roku z pandemią COVID-19 – znacząco przybyło respondentów, którzy zdecydowali się na wyjazdy w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni. Co prawda, nadal było ich mniej niż w przedpandemicznych latach 2018-2019, ale statystyki polepszyły się względem spadku w roku 2020.

"Patrząc z dłuższej perspektywy, można powiedzieć, iż Polacy zaczęli wracać w tym względzie do dawnych zwyczajów" – podało Centrum Badania Opinii Społecznej.

Badanie firmy CBOS

Z deklaracji badanych wynika, że w roku 2021 pandemia COVID-19 w znacznie mniejszym stopniu niż w roku 2020 wpływała na decyzje o rezygnacji z takiej formy wypoczynku, natomiast istotną rolę ponownie odgrywały przede wszystkim kwestie finansowe.

Pytanie postawione w badaniu przez ankieterów brzmiało: "Czy w minionym roku wyjeżdżał(a) Pan(i) w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni? Chodzi o wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem". Połowa respondentów odpowiedziała twierdząco z myślą o roku 2021. Podczas gdy rok wcześniej było to jedynie 39 proc. Za rok 2019 55 proc. pytanych zaznaczyło odpowiedź "tak", zaś w 2018 – najwięcej – 60 proc. Wyniki w latach wcześniejszych układały się następująco: 2017 – 54 proc., 2016 – 51 proc., 2015 – 51 proc., 2014 – 53 proc., 2013 – 46 proc., 2012 – 46 proc. W sondażu pominięto odpowiedzi "nie pamiętam" oraz odmowy odpowiedzi.

Oznacza to, iż mimo że w 2021 roku odsetek Polaków, którzy przynajmniej raz wypoczywali na wyjeździe przez co najmniej dwa dni powrócił do poziomu notowanego przed pandemią COVID-19, to więcej osób niż w czasach przedpandemicznych ograniczyło się tylko do jednego takiego wyjazdu.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało pomiar w ramach badań zatytułowanych "Aktualne problemy i wydarzenia" realizowanych w latach 2012–2022.

