To koniec ery Majchrowskiego? Badanie nie pozostawia złudzeń

Przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych dla agencji Big Data For Leaders badanie pokazało, że aż 75 proc. mieszkańców Krakowa chce zmiany władz w swoim mieście.

Równocześnie według wspomnianego sondażu Jacek Majchrowski może przegrać w I turze wyborów samorządowych zarówno z Małgorzatą Wasserman, jak i z niezależnym kandydatem Łukaszem Gibałą. Polityk wystawiona przez PiS może liczyć na poparcie rzędu 23,27 proc., na Gibałę swój głos zamierza oddać 19,67 proc. ankietowanych, a obecnego prezydenta Krakowa popiera 18,39 proc. z nich.

Mniej zwolenników ma szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (11,96 proc.) oraz kandydaci, którzy zostaną wystawieni przez Konfederację (4,28 proc.) lub Lewicę (2,72%). Niezdecydowanych pozostaje 19,51 proc. respondentów.

Kraków: Kto wygrywa w II turze wyborów?

Badacze zapytali również ankietowanych o ich głosy w ewentualnej II turze wyborów. Kiedy porównano poparcie trzech najbardziej popularnych kandydatów okazało się, że największe szanse na zostanie prezydentem Krakowa ma Łukasz Gibała.

Wygrywa on zarówno z Małgorzatą Wasserman (47,24 proc. do 32,35 proc.), jak i z Jackiem Majchrowskim (40,02 proc. do 29,79 proc.).

Sondaż pokazuje również, że Majchrowski zachowałby stanowisko w przypadku starcia z kandydatką PiS w II turze. Wówczas wygrałby zdobywając 42,21 proc. głosów przy poziomie 36,32 proc. poparcia dla Małgorzaty Wasserman.

Kogo popierają Krakowianie?

Ankietowani zostali również zapytani o poparcie dla konkretnych partii politycznych. Okazuje się, że największym poparciem wśród Krakowian cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, które posiada tam 26,4 proc. zwolenników. Koalicja Obywatelska (PO, N, Inicjatywa Polska, Zieloni) może liczyć na głos 22,7 proc. mieszkańców, a Polskę 2050 Szymona Hołowni popiera 20,5 proc. osób.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-14 stycznia metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej grupie 1021 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.

