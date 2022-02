Sondaż: Czy rząd skutecznie walczy ze wzrostem cen?

W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków o ocenę instrumentu do walki z drożyzną, czyli czasowego obniżenia stawek podatku VAT na podstawowe artykuły, który od 1 lutego wprowadził rząd Mateusza Morawieckiego.

"Czy czasowe obniżenie przez rząd podatku VAT na żywność, paliwa czy gaz, to skuteczna czy też nieskuteczna metoda walki ze wzrostem cen?" – tak brzmiało pytanie, które zadano ankietowanych.

Opinie są podzielone: 49 proc. badanych "zdecydowanie" lub "raczej" uważa, że mechanizm nie będzie dobrze działał. 47 proc. jest zdania, że mechanizm ten przyniesie pożądane efekty.

Elektorat PiS wierzy w obniżkę VAT

"Rz" zwraca uwagę, że różnice w ocenach związane są przede wszystkim z poglądami politycznymi. "Aż 98 proc. zwolenników obecnej władzy wierzy w skuteczność nowej tarczy antyinflacyjnej. Wśród wyborców opozycji 75 proc. uważa jednak, że instrument ten nie będzie działał we właściwy sposób" – czytamy.

Dziennik pisze też, że 61 proc. widzów „Faktów” TVN i 45 proc. odbiorców "Wydarzeń" Polsatu nie wierzy w rządowe starania pokazujące zbawienne skutki obniżek, podczas gdy wątpiących wśród widzów "Wiadomości" TVP jest tylko 25 proc.

Tarcza antyinflacyjna 2.0

Od 1 lutego obowiązuje m.in. niższy VAT na paliwo, żywność i energię. To efekt wejścia w życie tarczy antyinflacyjnej 2.0, którą 13 stycznia przyjął Sejm (nikt nie głosował przeciw). Obniżka podatku jest kontynuacją działań antyinflacyjnych, które rząd rozpoczął jeszcze w ubiegłym roku.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada wprowadzenie od 1 lutego na okres sześciu miesięcy 0% stawki VAT na żywność, obniżki VAT na paliwa do 8%, oraz zniesienie podatku na gaz. Jednocześnie przedłużona zostanie obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5% do końca lipca.

