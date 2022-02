Sondaż IBRiS: PiS przed KO. Jakie poparcie dla AgroUnii?

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to 36,5 proc. badanych zdecydowanie chciałoby wziąć w nich udział. "Raczej tak" odpowiedziało 13 proc. osób. Łącznie to więc 49,5 proc. ankietowanych, co przekłada się na deklarowaną frekwencję wyborczą. Natomiast 18,8 proc. osób udzieliło odpowiedzi "raczej nie", a 26,8 proc. – "zdecydowanie nie".

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla portalu onet.pl.

PiS przed KO

Wybory parlamentarne w Polsce wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość – wynika z najnowszego sondażu poparcia dla polskich partii politycznych. Formacja rządząca może liczyć na 32,5 proc. głosów. To wzrost o ponad 2 pkt. proc. względem badania tej samej pracowni ze stycznia tego roku. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 29,3 uczestników pomiaru. To więc największy wzrost w stawce – o niemal 9 pkt. proc. Na trzecim stopniu podium znalazła się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zdobyła 8,6 proc. poparcia, co jest znacznym spadkiem, gdyż w styczniu jej wynik wynosił 12,1 proc.

Ponadto, Konfederacja Wolność i Niepodległość osiągnęłaby 8,4 proc. (-0,2 pkt. proc.). Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 5,6 proc. (spadek z poziomu 7,3 proc. w styczniu tego roku). Poza Sejmem znalazłoby się z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska. Ugrupowanie polityczne Władysława Kosiniaka-Kamysza może liczyć na 4,3 proc. poparcia, podczas gdy jeszcze w styczniu było to 6 proc.

Grupa wyborców niezdecydowanych to 11,3 proc. Wynika z tego, iż opcja "trudno powiedzieć"/"nie wiem" była trzecią najczęściej udzielaną odpowiedzią.

Jakie poparcie dla AgroUnii?

W najnowszym badaniu IBRiS dla Onetu ankieterzy sprawdzili również wariant, gdyby w wyborach wystartowała AgroUnia. Partia Michała Kołodziejczaka nie miałaby szans dostać się do Sejmu.

W takiej konfiguracji wyniki dla poszczególnych ugrupowań układałyby się następująco: PiS – 32,7 proc., KO – 28 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 8,1 proc., Konfederacja – 7,7 proc., Lewica – 6,3 proc., PSL – 4,1 proc., AgroUnia – 2,7 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 10,4 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1,1 tys. osób w dniach 11-12.02.2022 roku metodą CATI (wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

