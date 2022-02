Barometr Optymizmu Społecznego: Poprawiają się nastroje w Polsce

W opublikowanym 18 lutego badaniu optymizm społeczny został oceniony na 40,2 pkt. w stupunktowej skali. Oznacza to ogólną poprawę tego wskaźnika o 3 pkt. w stosunku do badania sprzed miesiąca. Lepsze nastroje panują wśród wyborców wszystkich trzech największych formacji politycznych.

Optymizm wyborców Zjednoczonej Prawicy został oceniony na 66,5 pkt., co stanowi wzrost o 0,1 pkt. w stosunku do poprzedniego badania.

Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej wskaźnik ten wzrósł przez ostatni miesiąc o 3 pkt. i sięgnął 24,2 pkt.

Lepszy nastrój panuje również wśród wyborców Polski 2050. Przed miesiącem został on oceniony na 27,3 pkt., obecnie sięgnął 29,6 pkt.

To trzecie badanie tzw. Barometru Optymizmu Społecznego, który realizowany jest co miesiąc na zlecenie portalu wPolityce.pl. Wyraża on optymizm społeczeństwa na podstawie analizy sytuacji gospodarczej, społecznej oraz politycznej respondentów.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach 11 do 14 lutego 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1080 osób.

Najnowszy sondaż wyborczy

Z sondażu opracowanego przez IBRiS dla portalu Onet.pl wynika, że wybory parlamentarne w Polsce wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość – wynika z najnowszego sondażu poparcia dla polskich partii politycznych. Formacja rządząca może liczyć na 32,5 proc. głosów. To wzrost o ponad 2 pkt. proc. względem badania tej samej pracowni ze stycznia tego roku. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 29,3 uczestników pomiaru. To więc największy wzrost w stawce – o niemal 9 pkt. proc. Na trzecim stopniu podium znalazła się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zdobyła 8,6 proc. poparcia, co jest znacznym spadkiem, gdyż w styczniu jej wynik wynosił 12,1 proc.

Ponadto, Konfederacja Wolność i Niepodległość osiągnęłaby 8,4 proc. (-0,2 pkt. proc.). Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 5,6 proc. (spadek z poziomu 7,3 proc. w styczniu tego roku). Poza Sejmem znalazłoby się z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska. Ugrupowanie polityczne Władysława Kosiniaka-Kamysza może liczyć na 4,3 proc. poparcia, podczas gdy jeszcze w styczniu było to 6 proc.

