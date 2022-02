Czy Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego należy zlikwidować? Polacy odpowiedzieli

"Czy Pani/Pana zdaniem należy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, aby odblokować pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski?" – takie pytanie usłyszeli uczestnicy badania.

Większość respondentów (53,4 proc.) odpowiedziała twierdząco.

14 proc. ankietowanych uważa, że Izba Dyscyplinarną powinna dalej funkcjonować.

Zdania w tej sprawie nie ma 32,6 proc. badanych.

– Likwidację Izby Dyscyplinarnej w celu odblokowania unijnych środków popiera co druga kobieta i 57 proc. mężczyzn. Odsetek osób popierających takie rozwiązane wzrasta wraz z wiekiem badanych (34 proc. wśród osób do 24 roku życia, 63 proc. pośród osób, które skończyły 50 lat). Likwidację Izby Dyscyplinarnej związaną z przyznaniem Polsce środków finansowych z Funduszu odbudowy pozytywnie ocenia 57 proc. respondentów z wyższym wykształceniem i podobny odsetek badanych (58 proc.) o dochodach wynoszących między 2001 zł a 3000 zł netto. Pozytywny stosunek do takiej koncepcji wyraża 6 na 10 mieszkańców największych miast – skomentowała wyniki sondażu dla portalu rp.pl Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.02-16.02.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Projekty ustaw o Sądzie Najwyższym

Na początku lutego prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że złoży do laski marszałkowskiej projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej. Propozycja głowy państwa ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i tym samym odblokować należne Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.

W odpowiedzi na inicjatywę prezydenta po kilku dniach Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się złożyć swój własny projekt ustawy. W myśl zaproponowanych przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego przepisów Izba Dyscyplinarna nie zostanie zlikwidowana, ale będzie pełniła funkcję organu odwoławczego w sprawach odpowiedzialności zawodowej, innych niż sędziowie, grup zawodowych.

Również prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro w sobotę zapowiedział, że jego partia zaproponuje własne rozwiązania w tym zakresie. Szczegóły projektu SP mamy poznać najpóźniej w środę.

