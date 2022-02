Niezatapialny PiS. Ciekawe wyniki najnowszego sondażu

Ostatnie miesiące były ciężkim czasem dla rządzącej koalicji. Rosnąca inflacja, podnoszone stopy procentowe, spór z Unią Europejską, kryzys wizerunkowy wywołany Polskim Ładem – to tylko niektóre bolączki polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo wszystkich trudności partia Jarosława Kaczyńskiego nadal cieszy się poparciem Polaków. Co więcej, najnowszy sondaż "Super Expressu" dowodzi, że PiS zaczął nawet odrabiać straty.

Badania pokazują, że w przyszłym Sejmie oprócz PIS znalazłoby się jeszcze pięć ugrupowań: Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Konfederacja, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

PiS nadal liderem

Na Prawo i Sprawiedliwość planuje głosować 36,05 proc. respondentów, co daje partii Kaczyńskiego niemal 12 pkt. proc. przewagi nad KO. Jest to też wzrost poparcie o ponad 3 pkt. proc. w porównaniu do badań z połowy stycznia.

"Rząd PiS co chwila gasi polityczne pożary, a kłopotów nie ubywa. Tymczasem poparcie dla Zjednoczonej Prawicy nie maleje: na rządzącą koalicję chce oddać głos ponad 36 proc. badanych (...). Z badania wynika więc, że konkurencja polityczna nie odebrała partii rządzącej nawet jednego punktu procentowego" – czytamy na stronie SE.pl.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą popiera 24,46 proc. ankietowanych. Ostatnie miejsce na podium tradycyjnie zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 14,25 proc. badanych.

Sześć partii w Sejmie

Do Sejmu weszłoby łącznie sześć ugrupowań. Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja, którą popiera 9,14 proc. respondentów, dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,27 proc. Próg wyborczy przekracza jeszcze PSL z wynikiem 5,83 proc.

Sondaż wykonano w dniach 16–17 lutego na próbie 1059 dorosłych Polaków.

