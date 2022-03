Zmiany w poparciu dla partii. Na kogo chcą głosować Polacy?

Sondaż przeprowadziła pracownia IBRIS na zlecenie Radia Zet. Pierwsze miejsce w najnowszym notowaniu zajmuje tradycyjnie Zjednoczona Prawica. Na formację Jarosława Kaczyńskiego planuje głosować 37,4 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt. proc.). Drugie miejsc należy do Koalicji Obywatelskiej, którą popiera 22,8 proc. ankietowanych (spadek o 1,2 pkt. proc.). Ostatnie miejsce na podium przypadło tymczasem Polsce 2050 Szymonowi Hołowni, która to formacja może liczyć na 10,9 proc. (spadek o 2,6 pkt. proc.).

Konfederacja poza Sejmem

Do Sejmu dostałoby się jeszcze tylko jedno ugrupowanie – Lewica. Na partię Czarzastego planuje głosować 7,2 proc. badanych co oznacza wzrost poparcia aż o 3,4 pkt. proc.

Wzrost poparcia co prawda notuje jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, ale 4,9 proc. na jakie obecnie może liczyć, to i tak za mało, by przekroczyć próg. Nowy sondaż przynosi również złe wieści dla Konfederacji, którą popiera obecnie 4,1 proc. ankietowanych (spadek o 1,1 pkt. proc.), co oznacza, że formacja znalazłaby się poza Sejmem.

Warto jednakże zaznaczyć, że aż 12,7 proc. uczestników sondażu nie potrafiło powiedzieć na kogo oddałoby głos.

W jakim stopniu wojna wpłynie polską scenę polityczną?

Na Ukrainie od ponad tygodnia trwają zacięte walki. Mimo że ofensywa nie postępuje tak gładko, jak to zakładał Władimir Putin, to Rosjanie sukcesywnie posuwają się do przodu. W nocy z środy na czwartek udało im się zdobyć pierwsze duże miasto – Chersoń. "Rosyjscy okupanci znajdują się we wszystkich częściach miasta i są bardzo niebezpieczni" - napisał na komunikatorze Telegram szef Obwodowej Administracji Państwowej Giennadij Łaguta.

Z opublikowanego w środę sondażu Social Changs wynika, że największy wzrost poparcia notuje Zjednoczona Prawica.

