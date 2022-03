Sondaż: Ponad dwie trzecie Polaków pomaga Ukraińcom

Według badania, 68 proc. obywateli RP w jakiś sposób – rzeczowo lub finansowo – pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekli ze swojej ojczyzny przed rosyjską agresją.

Jak podała w poniedziałek polska Straż Graniczna, do tej pory do naszego kraju przedostało się 1,758 mln uciekinierów. Tylko w ostatnią niedzielę funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych 82,1 tys. osób. Dla porównania w sobotę było to 79,8 tys., a w piątek – 76,2 tys.

Wyniki sondażu firmy CBOS

Zdecydowana większość Polaków – 88 proc. – przyznaje, że z uwagą śledzi wydarzenia na Ukrainie związane z inwazją Federacji Rosyjskiej. Ponad połowa respondentów sondażu firmy CBOS – 57 proc. – zaznaczyła w ankiecie, iż bojkotuje rosyjskie produkty. Mniej badanych wskazało, iż podejmuje jakiekolwiek działania mające na celu zabezpieczenie przed możliwymi negatywnymi skutkami wojny dla siebie i swojej rodziny. Wśród tej grupy: 11 proc. twierdzi, że gromadzi gotówkę, 8 proc. robi zapasy żywności i innych najpotrzebniejszych rzeczy, 4 proc. robi zapasy paliwa. Ponadto, część osób planuje lub rozważa wyjazd w bezpieczniejsze miejsce, przy czym więcej osób bierze pod uwagę ewentualność wyjazdu z kraju (8 proc.), niż myśli o zmianie miejsca pobytu na terenie Polski (4 proc.) – możemy przeczytać na stronie internetowej cbos.pl.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób metodami: CAPI (56 proc.), CATI (28,4 proc.) oraz CAWI (15,6 proc.).

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Atak Rosji na ukraińskie terytorium państwowe rozpoczął się 24 lutego rozkazem prezydenta Władimira Putina o przeprowadzeniu "specjalnej operacji militarnej" w celu "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" Ukraińców.

Od tego czasu ukraińscy uciekinierzy masowo przybywają do Polski, szukając bezpiecznego schronienia. W pomoc humanitarną włączyło się wiele organizacji i instytucji, ale przede wszystkim osób prywatnych. Rząd przy współpracy z samorządami zorganizował punkty recepcyjne w województwach przygranicznych, gdzie uchodźcy przechodzą weryfikację danych osobowych.

