Dla większości Polaków Wielkanoc to przeżycie religijne

Trwa Triduum Paschalne. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota prowadzą nas do Niedzieli Zmartwychwstania. Jednak czy w natłoku świątecznych przygotowań dostrzegamy najważniejszy, religijny wymiar Wielkanocy? Odpowiedź, odzwierciedlającą podejście Polaków do zbliżających się Świąt, można znaleźć w najnowszym sondażu, przeprowadzonym przez pracownię Social Changes.

"Czy Święta Wielkiej Nocy są dla Pani/Pana ważnym przesłaniem religijnym lub duchowym?" – takie pytanie postawiono w badaniu przygotowanym na zlecenie portalu wPolityce.pl.

"Zdecydowanie tak" lub "raczej tak" odpowiedziało 61 proc. badanych. 30 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie" lub "raczej nie". Zdania na ten temat nie ma 9 proc. uczestników badania.

Wyborcy ZP postrzegają Wielkanoc w kontekście duchowym

W sondażu uwzględniono także sympatie polityczne. Wygląda na to, że Wielkanoc ma największe znaczenie duchowe dla wyborców Zjednoczonej Prawicy, a najmniejsze dla sympatyków Koalicji Obywatelskiej.

"Święta Wielkiej Nocy są wydarzeniem duchowym lub religijnym dla 87 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, 58 proc. wyborców Polski 2050 oraz 49 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej" – podaje wPolityce.pl.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 kwietnia 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1079 osób.

